Noodweer zorgt voor schorpioeneninvasie in Egypte: ruim 500 gewonden door steken

Een horrorweekend in de zuidelijke provincie Aswan in Egypte. De hevige regenval dreef vele schorpioenen uit hun schuilplaatsen. Ruim vijfhonderd mensen raakten gewond na prikken van de beestjes.

Het regende pijpenstelen op vrijdag en zaterdag in Aswan, een normaal gesproken zeer droge provincie met de gelijknamige hoofdstad aan de Nijl in het zuiden van Egypte. Ook was er sprake van harde hagelbuien en hevig onweer. In die twee dagen viel er volgens The Washington Post 12,7 tot 50,8 millimeter regen, zo'n vier tot vijftien keer meer dan het jaargemiddelde.

Een groot deel van de ruim 1,5 miljoen inwoners van de stad en omgeving had last van stroomuitval. Op zondag werden de scholen door de lokale autoriteiten gesloten. Het was te gevaarlijk. Dat was toen nog buiten de schorpioeneninvasie gerekend.

Dikstaartschorpioen

In de regio huist de Arabische dikstaartschorpioen, een van de giftigste schorpioenen ter wereld. Normaal gesproken vallen deze dieren mensen niet aan. Ze brengen het warmste deel van de dag in de schaduw door, verstopt onder rotsen, hout, rommel en andere zaken. Afgelopen weekend was dat anders.

De diertjes werden door het vele water uit hun donkere schuilplekken gedreven en gingen op zoek naar hoger gelegen en drogere plaatsen. Minstens 503 mensen werden gestoken nadat ze in en om hun huizen oog in oog kwamen te staan met een of meerdere schorpioenen.

De gewonden belandden met allerlei klachten in het ziekenhuis. Ze hadden last van onder meer koorts, pijn, stuiptrekkingen en braken en kregen een antigif toegediend. Artsen en verpleegkundigen die bezig waren met het zetten van coronaprikken werden daarvan weggeroepen om te ondersteunen bij het toedienen van het antigif.

Overleden

Drie mensen overleden tijdens het noodweer, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid overleden deze mensen niet door steken van schorpioenen.

