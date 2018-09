Noord- en Zuid-Korea prikken datum voor nieuw topoverleg

Gisteren kwam een delegatie hoge functionarissen uit Zuid-Korea aan in Pyongyang om de top voor te bereiden. De beëindiging van het kernprogramma in Noord-Korea is het belangrijkste onderwerp. Het is voor het eerst dat Kim een termijn daarvoor noemt.



Kim bevestigt zich erg te bekommeren om een nucleair vrij Korea. Kim zei verder dat zijn vertrouwen in Trump 'onveranderd' is. Na de historische ontmoeting en het akkoord tussen Trump en Kim in Singapore in juni, raakten de verhoudingen weer in een dip. Kim benadrukte dat hij en zijn naaste adviseurs, geen enkele keer negatief over Trump hebben gesproken



De Noord-Koreaanse leider uitte ook zijn frustratie over de sceptische houding van het buitenland als het om zijn intenties met betrekking tot denuclearisatie gaat. Kim verwacht dat zijn 'goodwill'-maatregelen met gelijke munt worden terugbetaald, doelend op de economische sancties die zijn land door de Verenigde Staten zijn opgelegd.



Critici wijzen er na Kims betoog op dat hij eerder dit soort uitspraken heeft gedaan en intenties heeft uitgesproken. In hoeverre Kim daadwerkelijk een einde maakt aan zijn raket- en kernwapenprogramma moet volgens hen maar blijken. Na de top in juni werd een begin gemaakt met ontmanteling van installaties, maar het sloopwerk stopte kort erna weer.



Hoofd van de Zuid-Koreaanse delegatie naar Pyongyang, Chung Eui-yong, zei na het overleg dat Kim naar eigen zeggen 'preventief de nodige stappen voor denuclearisatie heeft genomen'. De ontmanteling van een testlocatie voor raketmotoren zou een 'volledige opschorting' betekenen voor de ontwikkeling van langeafstandsraketten.