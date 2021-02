Noord-Ethiopië klem tussen honger en oorlog: ‘Mensen eten bladeren’

Hongersnood dreigt voor miljoenen mensen in Noord-Ethiopië. Door de bloedige burgeroorlog in de regio Tigray krijgen ze geen hulp. Voedselvoorraden raken op, waardoor ze noodgedwongen bladeren eten. De Verenigde Naties slaan alarm en roepen de Ethiopische regering op hulpverleners toe te laten.

Drie maanden geleden braken gevechten uit tussen regeringstroepen en milities van de TPLF, het bevrijdingsfront in Tigray. Ook het leger van buurland Eritrea, dat grenst aan de noordelijke deelstaat, mengt zich in de strijd. De oorlog heeft al duizenden levens gekost.

Door de gevechten is het gebied afgesloten van de buitenwereld. Voor het lot van de 6 miljoen inwoners, onder wie veel Eritrese vluchtelingen in kampen, wordt gevreesd. Journalisten krijgen geen toegang. Hulpverleners kunnen het gebied niet in vanwege de gevechten en ‘bureaucratische obstakels’.

De regio Tigray in het noorden van Ethiopië. Lees verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onderhandelen

Volgens de VN wachten tachtig hulpverleners al een maand in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba op toestemming om naar Tigray te gaan. Sommige hulpverleners zeggen dat ze eerst moeten onderhandelen met gewapende strijders voor ze mogen reizen.

Volledig scherm Een moeder uit Tigray zoekt medische hulp voor haar ondervoede baby. © AP

De VN noemt de situatie ‘extreem alarmerend’. ,,De situatie in Tigray is buitengewoon ernstig en honderdduizenden mensen hebben levensreddende hulp nodig”, zegt Babar Baloch, woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. ,,Veel Eritrese vluchtelingen zitten gevangen in het kruisvuur, vooral de twee Eritrese vluchtelingenkampen in het noordelijke deel van Tigray.’’

Volgens de VN kunnen hulpverleners wel naar twee vluchtelingenkampen in het zuiden van Tigray, maar hebben ze geen toegang tot de kampen in het noorden. Daar zitten naar schatting 15.000 tot 20.000 vluchtelingen.

Bladeren

,,Sommigen zeiden dat ze hun toevlucht hadden genomen tot het eten van bladeren omdat er geen ander voedsel beschikbaar was’’, zegt Baloch. ,,Ze vertelden ook over de infiltratie van gewapende strijders in de kampen, moorden, ontvoeringen en gedwongen terugkeer naar Eritrea door toedoen van Eritrese troepen die in het gebied aanwezig waren.’’

Volledig scherm Vluchtelingen uit Tigray in de rij voor voedseldistributie in een kamp in Soedan. © REUTERS

Uit satellietbeelden blijkt dat twee vluchtelingenkampen, inclusief UNHCR-opslagplaatsen van voedsel, zijn verwoest. Nu leven ongeveer vijfduizend vluchtelingen in ‘erbarmelijke omstandigheden’. ,,Velen slapen in een open veld aan de rand van de stad, zonder water en zonder voedsel’’, staat in een VN-rapport.

Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN, was eerder deze week in Ethiopië. Hij sprak met vluchtelingen in het kamp Mai Ini, in het zuiden van Tigray. ,,De situatie in Tigray is zeer urgent”, zei Grandi. ,,Veel vluchtelingen kwamen klem te zitten bij de gevechten en werden onder dwang teruggestuurd naar Eritrea.’’

Volledig scherm © REUTERS

Het VN-rapport stelt dat de hulp ontoereikend is en dat een hongersnood dreigt. ,,Hulpverleners melden een toename van acute ondervoeding in de regio. Veel huishoudens zijn door hun voedselvoorraden heen, of hun voedselvoorraden raken in de komende twee maanden uitgeput.’’

Het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) constateert dat de problemen het grootst zijn op het platteland. ,,Drie maanden na het conflict in Tigray blijft de humanitaire respons ernstig beperkt’’, zegt woordvoerder Jens Laerke.

Volledig scherm Ethiopische soldaten in een vluchtelingenkamp. © AFP

,,De toegang blijft grotendeels beperkt tot mensen in de steden langs de hoofdwegen van de regionale hoofdstad Mekelle naar Shire, die gecontroleerd worden door federale overheidstroepen. Het probleem is om van Mekelle op het platteland te komen, waar de meeste mensen in nood zijn.’’

Geplunderd

De gezondheidszorg ligt bovendien op zijn gat. Slechts drie van de elf ziekenhuizen van Tigray functioneren nog, bijna 80 procent van de gezondheidscentra zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Volgens hulpverleners zijn veel gezondheidscentra geplunderd of verwoest door beschietingen.

Volledig scherm Filippo Grani, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN bezocht in november een vluchtelingenkamp in Ethiopië. © REUTERS

Alice Wairimu Nderitu, VN-topambtenaar op het gebied van genocide, waarschuwt voor een verhoogd risico op ‘gruweldaden’. Volgens haar zijn er ‘zorgwekkende berichten’ van ernstige mensenrechtenschendingen, zoals executies, seksueel geweld, plunderingen en aanvallen op burgers.

De Verenigde Naties doen een dringend beroep op de Ethiopische premier Abiy Ahmed, die in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede won voor het beëindigen van de oorlog met Eritrea, om hulpverleners toe te laten tot Tigray.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft daar in een telefoongesprek met Ahmed op gehamerd.

Volledig scherm Voedselhulp voor vluchtelingen. © AP