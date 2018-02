Noord-Ierland blijft 'voorlopig' deel uitmaken van Europese interne markt

Landsgrenzen

,,Mijn verantwoordelijkheid is te zorgen voor een functionele en operationele oplossing. Wij mogen praktische, pragmatische en juridisch kloppende voorstellen doen”, aldus Barnier in antwoord op een stortvloed van vragen van vooral Britse journalisten. De ondertoon van hun vragen: Brussel is gewoon bezig Noord-Ierland bij Ierland te voegen. Maar Barnier ontkende dat hij aan landsgrenzen tornt. Ook stelde hij dat niet zeker is dat de ‘terugvaloptie’ nodig is. De toponderhandelaar ontkende met zijn gebruikelijke flegma dat hij handelt uit frustratie over het gebrek aan haast bij de Britten. ,,Ik ken de complexe situatie en zoek geen provocatie. Ik wil deze onderhandelingen doen slagen.”

Haast

Barnier drong ook opnieuw aan op haast, aan Britse zijde wel te verstaan. ,,Als we willen slagen, en dat wil ik, dan moeten we tempo maken. Over 13 maanden is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer, dan moet het vertrek fatsoenlijk geregeld zijn. De tijd tussen nu en dit najaar wordt heel kort om een akkoord te bereiken, en meer tijd is er niet omdat we ook nog een paar maanden nodig hebben voor de parlementaire goedkeuring.” Barnier dringt al bijna sinds zijn aantreden aan op haast. In december bereikten de twee blokken met twee maanden vertraging een zeer globaal en voorlopig akkoord, en sindsdien, aldus Barnier, ‘is er ook weer niet echt voortgang geboekt’.