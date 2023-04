Noord-Ierse politie vindt pijpbommen kort voor bezoek Joe Biden

Voor het eerst is in Italië een hardloper gedood door een beer

In Italië is deze week een hardloper gedood door een beer, zo blijkt volgens persbureau AFP uit de resultaten van een autopsie op het lichaam van de 26-jarige Andrea Papi. Hij ging woensdag op pad in bosrijk gebied in het noordoosten van Italië, zijn lichaam werd later aangetroffen in een ravijn, met diepe wonden aan nek, armen en buik. Het is voor het eerst dat een beer in Italië dodelijk toeslaat.