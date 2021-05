Noord-Korea boos om 'oorlogsretoriek' van Biden: ‘Ontoelaatbaar en een grote blunder’

Vorige week woensdag noemde Biden in zijn eerste toespraak tot het Congres de nucleaire programma’s van Noord-Korea en Iran “een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid en de wereldveiligheid” en zei hij dat hij zal samenwerken met bondgenoten om die problemen aan te pakken door middel van diplomatie en strenge afschrikking. Het doel van de Amerikanen is “de volledige denuclearisering” van het Koreaanse schiereiland.

,,Nu de grondtoon van het nieuwe Noord-Koreaanse beleid van de VS duidelijk is geworden, zullen we genoodzaakt zijn om op overeenkomstige maatregelen aan te dringen, en mettertijd zullen de VS in een zeer ernstige situatie terechtkomen.’’