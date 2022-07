Noord-Korea: Het zuiden stuurt corona onze kant op via ballonnen

Noord-Korea claimt dat de coviduitbraak in het land komt door ‘coronaballonnen’ die de grens over worden geblazen, in een poging om de schuld op buurland Zuid-Korea te schuiven.

Activisten gebruiken al jaren ballonnen om pamfletten tegen het dictatoriale regime over de zwaarbewapende grens van het land te sturen. Ook proberen ze op die manier humanitaire hulp te sturen. Nu zou er dus opzettelijk corona Noord-Korea in worden gebracht door de ballonnen, die mensen in de grensstreek ziek maken als ze het aanraken.

Twee jaar lang hield Noord-Korea vol dat het geen enkel geval van het virus had geregistreerd, maar het moest op 12 mei zijn eerste besmettingen toegeven. De vrees ontstond voor een humanitaire ramp voor de volksgezondheid in het arme land.

Vandaag meldde het land dat 4570 mensen nieuwe koortssymptomen vertoonden, wat het totale aantal gevallen op bijna vijf miljoen brengt, op 25 miljoen inwoners. Gezondheidsautoriteiten verwijzen naar koortssymptomen in plaats van Covid-19, waarschijnlijk vanwege een tekort aan testkits. Noord-Korea heeft slechts 73 doden gemeld. Het wordt door het totalitaire regime onmogelijk om de statistieken over gevallen en sterfgevallen te verifiëren.

‘Buitenaardse dingen’

Het officiële persbureau KCNA zei vandaag dat het infectieclusters had gevonden in de stad Ipho nabij de zuidoostelijke grens met Zuid-Korea en dat sommige inwoners met koortsachtige symptomen naar de hoofdstad Pyongyang zijn gereisd. Een 18-jarige soldaat en een 5-jarige kleuter hadden begin april contact met ‘buitenaardse dingen’ in de stad en testten later positief op de omikronvariant. ,,Een sterke toename van koortsgevallen is waargenomen bij hun contacten. Het was voor het eerst dat er een groep koortsige personen in het gebied opdook.”

Volledig scherm De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un bezoekt een apotheek in Pyongyang te midden van de corona-uitbraak die het land doormaakt. © AP

De eerste keer dat Noord-Korea vermoedt dat er ‘coronaballonnen’ de grens over zijn gestuurd, zou eind april zijn geweest. KCNA waarschuwt burgers om ‘waakzaam om te gaan met buitenaardse dingen die door wind en andere klimaatfenomenen worden meegevoerd of ballonnen in de gebieden langs de grenzen.’ In de berichtgeving van het persbureau wordt Zuid-Korea overigens niet nadrukkelijk genoemd, maar experts twijfelen er niet aan dat Noord-Korea het buurland beschuldigd.

Zuid-Korea zegt dat er ‘geen mogelijkheid’ is dat het coronavirus daadwerkelijk via ballonnen het noorden is binnengekomen. Ook experts zijn kritisch over de beweringen uit hoofdstad Pyongyang. ,,Het is wetenschappelijk gezien moeilijk te geloven dat het virus zich door objecten verspreidt, aangezien de kans dat het virus zich via oppervlakten verspreidt vrij klein is”, zegt Yang Moo-jin, een professor aan de University of North Korean Studies in Seoul tegen The Guardian. Een meer plausibele verklaring is dat het virus het land is binnengekomen door de grensoverschrijdende handel met China.

Noord-Korea heeft buitenlandse hulp, in de vorm van medische benodigdheden en coronavaccins, afgewezen.

