Noord-Korea houdt nieuwe rakettest, nu vanuit trein

,,De eenheid heeft een goede wendbaarheid aangetoond en de precisie van de inslagen werd enorm gewaardeerd”, aldus KCNA volgens de Zuid-Koreaanse krant Yonhap. Noord-Korea zou bezig zijn om de verrijdbare raketinstallaties op de treinrails te verbeteren en uit te breiden.



De top van het leger woonde de rakettest zaterdag bij. Het is niet duidelijk of leider Kim Jong-un aanwezig was. Gisteren testte Noord-Korea nog twee ballistische korteafstandraketten. Die kwamen eveneens in zee terecht en haalden een afstand van 430 kilometer. Ze kwamen tot een hoogte van 36 kilometer.

Sneller dan het geluid

Eerder deze week vuurde Noord-Korea naar eigen zeggen een hypersonische raket af. Hypersonische raketten zijn vijf keer sneller dan geluid, waardoor bestaande afweersystemen ze niet of nauwelijks kunnen onderscheppen maar het bereik is minder dan bij ballistische raketten.



De nieuwste lanceringen volgen op de economische sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan Noord-Koreanen die betrokken zijn bij het wapenprogramma. Ook had het land de VN-Veiligheidsraad opgeroepen tot nieuwe sancties tegen Noord-Korea.

Kim gaat door

Het Noord-Koreaanse ministerie van Defensie zou volgens staatsmedia hebben gezegd dat de VS de situatie bewust willen laten escaleren. Het verklaarde verder dat Noord-Korea het recht heeft zichzelf te verdedigen en waarschuwde voor een sterke tegenreactie.



Dictator Kim Jong-un kondigde al eerder aan dat Noord-Korea zal doorgaan met het opbouwen van zijn wapenarsenaal. Volgens westerse waarnemers staat dat in schril contrast met de economische crisis in het geïsoleerde land.

Volledig scherm Kim Jong-un © AP