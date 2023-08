Noord-Korea rept voor het eerst over Amerikaanse militair die grens overstak: ‘Heeft asiel aangevraagd’

King (23) zou verder hebben toegegeven illegaal het grondgebied van Noord-Korea te zijn binnengegaan. Hij zou daarna hebben aangegeven asiel aan te vragen in Noord-Korea of een ander land dan Amerika.

De Amerikaanse soldaat tweede klasse, die sinds 2021 in het leger van de VS zit, liep op 18 juli de zwaarbewaakte grens met Noord-Korea over. Even daarvoor was hij, in burgerkleding, aangesloten bij een toeristische rondleiding in de gedemilitariseerde zone bij Panmunjom, ook wel Truce Village genoemd.

Dat een Amerikaan, laat staan een militair, de grens met Noord-Korea via Zuid-Korea oversteekt, is zeer zeldzaam. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1982. De VS zeggen sindsdien bezig te zijn het incident ‘op te lossen’. Dat gebeurt in alle (diplomatieke) stilte.

Zuid-Koreaanse cel

King was gestationeerd in Zuid-Korea. Later werd bekend dat hij vlak voor het moment van de grensoversteek twee maanden had vastgezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis op beschuldiging van mishandeling. Het is onduidelijk of King naar Noord-Korea ging om verdere strafvervolging door Zuid-Korea of door het Amerikaanse leger te ontlopen.

Volledig scherm Foto van 18 juli 2023. Een groep toeristen bij de grens tussen Zuid- en Noord-Korea. Travis King (zwart t-shirt en zwarte pet) staat tussen hen en zal niet veel later de grens oversteken richting Noord-Korea. © AP

Volledig scherm Soldaat 2de klasse Travis King zit vast in Noord Korea nadat hij de grens bij Panmunjom ook wel Truce Village genoemd illegaal is overgestoken. © US Defensie