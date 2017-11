Noord-Koreaanse soldaat beschoten op vlucht door zwaar bewaakt grensgebied

Het lukt Noord-Koreaanse soldaten zo nu en dan om hun vrije zuiderburen, via het zwaarbewaakte grensgebied, te bereiken. Ontsnappen via Panmunjom, met grote kans op de korrel te worden genomen door medesoldaten, gebeurt echter relatief weinig.



Volgens de Zuid-Koreaanse legerleiding is het de gewonde militair toch gelukt en is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij gewond is, wat zijn rang is en waarom hij is overgelopen, blijft vooralsnog onduidelijk.