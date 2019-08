Noorse politie vindt schoenafdruk van mogelijke moordenaar miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen

De politie van Noorwegen heeft een nieuwe aanwijzing in het onderzoek naar de verdwijning van de 69-jarige miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Het gaat om een schoenafdruk waarvan wordt veronderstelt dat hij aan de dader toebehoort. Voor de zomer meldde de politie ervan uit te gaan dat de Noorse is vermoord en dat een ontvoering, zoals eerder gedacht, in scène is gezet.

,,Het is de enige afdruk waarbij we geen eigenaar of gebruiker van de schoen hebben kunnen achterhalen’’, sprak inspecteur en leider van het onderzoek Tommy Brøske tijdens de persconferentie op het politiebureau van Lillestrøm. Hij toonde diverse foto's van een schoen die volgens de politie bij de gevonden sporen hoort. Afgaand op de afdruk lijkt het erop dat de schoen weinig is gebruikt, aldus Brøske. De afdrukken werden in het huis gevonden op een plek die relevant is voor het onderzoek.



De echtgenote van de Noorse investeerder Tom Hagen verdween op 31 oktober uit haar woning in Lørenskog. Het laatste teken van leven was een telefoongesprek dat de vrouw ‘s middags met een familielid had. Sindsdien weet niemand waar zij is. Op dezelfde dag werd in Fjellhamar echter een brief gevonden, waarin een vermeende ontvoerder om 9 miljoen euro losgeld vroeg. Dat bedrag moest worden betaald in de cryptomunt Monero.

Hoewel niet bekend is wat er verder in het briefje stond - de politie hield dat stil - is wel duidelijk dat de kidnapper ernstige bedreigingen uitte als er niet betaald zou worden. In juni verklaarde de politie aan Noorse media, eveneens bij monde van inspecteur Brøske, nieuwe aanwijzingen te hebben. Zo zou duidelijk zijn waar het briefpapier is geproduceerd en is bekend waar het werd verkocht.

Moordzaak

Tijdens een persconferentie begin augustus kon men echter niet zeggen hoever de politie bij het onderzoek naar de verkooppunten was gekomen. ,,We zijn verder gekomen in het onderzoek dan voor de zomer’’, zei Brøske. ,,We komen daar later op terug.’’ Wel is duidelijk dat de politie de verdwijning van Hagen als moordzaak behandelt. Bewijs dat de vrouw nog leefde werd, bij contact met de ontvoerder, nooit geleverd.

Dat contact zou overigens slechts enkele keren hebben plaatsgevonden. De laatste keer was op 8 juli, zo meldt de krant Aftonposten. Hoewel de familie ruim 300 dagen na haar vermissing denkt dat Hagen nog leeft, vermoedt de politie, dat de kidnapping in scène is gezet om een moord te verbloemen. De politie sluit echter niet uit dat de vrouw nog leeft, maar zag geen reden om van hun vermoeden af te stappen, aldus Brøske.