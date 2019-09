Noorwegen in de ban van mysterieuze, dodelijke hondenziekte

Noorwegen is in de ban van een vooralsnog mysterieuze hondenziekte waaraan verspreid door het Scandinavische land al tientallen viervoeters zouden zijn overleden. Alle slachtoffers hadden, voordat ze ziek werden en stierven, dezelfde symptomen: veel braken en bloederige diarree. Dierenartsen luiden de noodklok omdat lijkschouwingen weliswaar duiden op een ernstige darmziekte maar de oorzaak daarvan nog onbekend is.

Volgens Noorse media werkt een landelijk veterinair instituut keihard om het raadsel op te lossen. Hondenbezitters houden hun hart vast, omdat bestaande medicatie tegen spijsverteringsproblemen bij honden niet helpt. Er zijn geen aanwijzingen, zo blijkt uit de autopsieën, dat sprake is van vergiftiging. De slachtoffers zijn jonge maar ook oudere honden.



Het Noorse instituut voor voedselveiligheid heeft in een verklaring gemeld dat het nog onzeker is of alle dodelijke gevallen iets met elkaar te maken hebben. Maar wel dat sprake is van dezelfde symptomen. ,,Voorlopig zien we nog geen patroon, maar we werken er hard aan. We kijken naar welke honden momenteel ziek zijn en naar de omstandigheden om hen heen voor en nadat ze ziek werden”, aldus Ann Margaret Grøndahl, manager bij het instituut.

De afgelopen 24 uur zijn nieuwe gevallen geregistreerd in onder meer de regio's Trøndelag in het midden van Noorwegen, Rogaland in het zuiden en de plaats Aurland vlakbij de kustplaats Bergen. De meeste andere gevallen doen zich voor in de regio Oslo. Het genoemde instituut schat dat tientallen honden ziek zijn en mogelijk eenzelfde aantal is overleden.

