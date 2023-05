NOS haalt Rusland-correspondent Iris de Graaf terug naar Nederland om veiligheid

NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf (32) wordt teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk op steeds intimiderendere wijze wordt bejegend. ,,Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen.”

De situatie in Rusland is volgens de hoofdredactie van NOS de voorbije maanden snel verslechterd. Dat heeft onder meer te maken met de aanscherping van de militaire censuurwetten. Ook werd recentelijk een journalist van The Wall Street Journal gearresteerd. ,,Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten”, aldus hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann.

De andere freelance correspondent van NOS Nieuws in Rusland, Geert Groot Koerkamp, blijft vooralsnog wel in het land.

‘Zwaarste jaar van mijn leven’

De Graaf omschreef 2022 eerder zonder omwegen als ‘het zwaarste jaar van mijn leven’. Als NOS-correspondente zat ze een kleine anderhalf jaar op haar post in Moskou. Daarvan had zich een groot deel in relatieve corona-afzondering voltrokken toen president Vladimir Poetin eind februari zijn ‘speciale militaire operatie’ afkondigde en Oekraïne binnenviel.

Plots bevond Iris de Graaf zich in een nieuwsstorm. En omdat de Russische overheid al snel strenge censuur oplegde die ook voor buitenlandse journalisten gold – de oorlog mag nog steeds niet zo worden genoemd – veranderde haar werk binnen een paar dagen in een balanceeract tussen feitelijke verslaggeving en zorgen om de veiligheid.

Mysterieuze taal

De interesse in Rusland erfde Iris de Graaf van haar oma, die was geboren in de toenmalige Sovjet-Unie. Met haar jongste dochter, Iris’ moeder, ondernam zij vanaf de jaren 70 reizen naar haar moederland. Thuis in Leeuwarden vertelde ze erover. Haar kleindochter raakte gefascineerd door de mysterieuze taal en vergaapte zich aan de fotoboeken van de reizen. Als tiener oefende ze Russisch met een cursus op een cassettebandje.

Ze begon aan een universitaire studie Russisch. Die bood een uitwisselingsproject met Sint-Petersburg, waar ze een jaartje woonde. Tijdens haar daaropvolgende postdoctoraal journalistiek begon in Rusland de democratische neergang. De Graaf, ze sprak inmiddels vloeiend Russisch, liep stage bij de NOS en werd steeds vaker betrokken bij items over het land. Toen de correspondentenpost in Moskou in 2020 vrijkwam, solliciteerde ze.