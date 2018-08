Nu het water zakt, vreest India uitbraak van ziektes

Nu de hevigste regenbuien achter de rug lijken en het waterpeil zakt, maakt Kerala de balans op. De regen die de regio met zijn paradijselijke stranden sinds 8 augustus onafgebroken teisterde, dwong de autoriteiten om sluizen in tachtig dammen open te zetten. De overstromingen die daarvan het gevolg waren, hebben zo'n tweehonderd levens gekost. Sinds het begin van het moessonseizoen in juni zijn er zelfs al meer dan 340 mensen verdronken of omgekomen door modderstromen.



928.000 van de bijna 34 miljoen inwoners van de deelstaat, die iets kleiner is dan Nederland, zijn hun huis ontvlucht. Zij verblijven nu in 3.700 opvangkampen. Zo slapen in de hoger gelegen kustplaats Alappuzha duizenden mensen in scholen en een moskee.