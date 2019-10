Nu ook homohuwelijk en abortus mogelijk in Noord-Ierland

Het homohuwelijk en abortus onder bepaalde voorwaarden zijn vanaf nu ook toegestaan in Noord-Ierland. Wetten die dit mogelijk maken, werden dinsdag van kracht ondanks de wanhoopspogingen van kerkleiders en lokale politici om die tegen te houden. In andere delen van Groot-Brittannië waren er al wetten die het homohuwelijk en abortus toestaan.

Afgevaardigden voor Noord-Ierland in Westminster hadden in juli voor de wijzigingen van de wetten gestemd. Ze zouden definitief van kracht worden als zich op 21 oktober om middernacht nog geen nieuwe Noord-Ierse regering had gevormd. De Ierse regering is al sinds januari 2017 opgeschort. De Assemblee van Noord-Ierland kwam nog wel samen, maar er kwam geen nieuwe regering voor die deadline meer tot stand.

Julian Smith, de staatssecretaris voor Noord-Ierland, zei dat de wet die abortussen verbiedt dinsdag middernacht zou worden teruggetrokken. ,,Nieuwe regelingen voor wettelijke toegang tot abortusdiensten in Noord-Ierland moeten uiterlijk 31 maart 2020 geregeld zijn’’, meldde hij.

De regelingen voor het homohuwelijk moeten op 13 januari volgend jaar zijn vastgesteld. ,,Dat betekent dat de eerste burgerlijke huwelijken tussen mensen van dezelfde sekse plaatsvinden in de week van Valentijnsdag’’, aldus Smith.

‘Historisch moment’

,,HET IS ZOVER, de dag dat we afscheid nemen van de onderdrukkende abortuswet die onze lichamen heeft gecontroleerd en ons eigen keuzes heeft ontzegd’’, tweette Grainne Teggart, vrouwenrechtenactivist van Amnesty International UK.

Mensenrechtenadvocaat Darragh Mackin tweette dat het ‘een historisch moment’ is voor vrouwenrechten in Noord-Ierland. Tegenpartij Both Lives Matter (‘beide levens zijn van belang’) verklaarde echter dat ze zal blijven vechten tegen het door Londen ‘opgelegde abortusregime’.

Risico voor gezondheid

Met de nieuwe wet kunnen vrouwen hun zwangerschap stopzetten als er een risico bestaat voor hun mentale of fysieke gezondheid, in geval van ernstige en fatale foetale afwijkingen, of na verkrachting of incest.