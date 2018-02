Nummer drie ministerie van Justitie in VS neemt ontslag

21 maanden cel voor man die boel oplichtte na brand in Grenfell Tower

9 februari Een vermeend slachtoffer van de brand in de Grenfell Tower in Londen is veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, zo bepaalde een rechtbank in Londen vandaag. Bij de brand in de Grenfell-toren kwamen 71 mensen om het leven.