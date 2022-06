Ocasio-Cortez beschuldigt twee rechters Hooggerechtshof VS van “meineed”

De Amerikaanse Democratische volksvertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez, wil dat het Huis van Afgevaardigden een onderzoek instelt naar twee rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof die stemden voor de vernietiging van het arrest Roe versus Wade uit 1973. Volgens het congreslid hebben beide mannen tijdens de hoorzittingen in de Senaat in aanloop naar hun benoeming gelogen over hun opvattingen over het arrest.

Tijdens de hoorzittingen in de Senaat werden kandidaat-rechters Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh door Susan Collins (Republikein) en Joe Manchin (Democraat) - twee senatoren die hun twijfels hadden over de benoeming van beide mannen - onder ede gevraagd naar hun mening over Roe versus Wade.

Hoewel geen van beide rechters zich honderd procent achter het arrest schaarde, lieten ze wel doorschemeren dat Roe versus Wade voor hen een uitgemaakte zaak was. Kavanaugh wilde niet antwoorden op de vraag of het arrest een “correcte wet” was, maar noemde de zaak een “belangrijk precedent van het Hooggerechtshof dat al meermaals herbevestigd werd”.

Gorsuch weigerde eveneens te zeggen hoe hij zich zou uitspreken als het arrest weer op tafel kwam te liggen, maar stelde ook dat de beslissing “een precedent was van het Amerikaans Hooggerechtshof dat is herbevestigd”. ,,Als een rechter zich zou uitspreken over de vraag of hij of zij dit of dat precedent wel of niet goed vindt, zou dat een verkeerd signaal zijn’’, voegde hij er destijds aan toe. ,,Het zou het Amerikaanse volk het signaal geven dat de persoonlijke opvattingen van de rechter iets te maken hebben met de taak van de rechter.’’

Collins en Manchin gaven aan dat ze gerustgesteld waren door de antwoorden van Kavanaugh en Gorsuch en stemden voor hun benoeming. Na de intrekking van Roe versus Wade zei Collins vorige week dat ze zich door beide heren “misleid” voelde. Ook Manchin gaf aan dat zijn vertrouwen in het duo was geschaad. Hij was de enige Democraat die voor de benoeming van Brett Kavanaugh stemde.

Meineed

Volgens Ocasio-Cortez is het feit dat beide heren nu toch het arrest introkken het bewijs dat ze toen meineed hebben gepleegd. ,,Ze hebben gelogen’’, zei ze zondag tijdens een interview met NBC. ,,Er moeten consequenties zijn voor zo’n zware destabiliserende actie en vijandige overname van onze democratische instellingen’’, voegde ze eraan toe. ,,Ik geloof dat liegen onder ede een aanklaagbare overtreding is.’’

Het Huis kan een federale rechter aanklagen met een gewone meerderheid van stemmen. Voor een veroordeling in de Senaat is echter een tweederdemeerderheid nodig. De Democraten hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat zijn de 100 zetels gelijk verdeeld tussen Democraten en Republikeinen. Vicepresident Kamala Harris kan de doorslaggevende stem uitbrengen in zaken waarvoor slechts een gewone meerderheid nodig is.

In de Amerikaanse geschiedenis is slechts één rechter van het Hooggerechtshof, Samuel Chase, ooit aangeklaagd. Hij zetelde in het Hooggerechtshof van 1796 tot aan zijn dood in 1811 en werd door de Senaat vrijgesproken.