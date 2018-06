Oefening Pro Borders: Oostenrijk traint in afweer van vluchtelingen

,,Het gaat erom te tonen dat douane en grensbewaking functioneren. Niemand mag geloven dat het een kwestie is van wenken en doorlaten', aldus Kickl. Oostenrijk heeft het recht en de plicht mensen die illegaal 'of met slechte bedoelingen komen' te weigeren.



Hoewel er momenteel vrijwel geen migranten arriveren, heeft hij met zijn collega van Defensie de speciale eenheid 'Puma' in het leven geroepen. Deze kan met honderden leden binnen 24 uur op een crisisplek zijn, in welke Oostenrijkse grensstreek dan ook. De manschappen zijn voor een deel al gerekruteerd, in de herfst moet het hele team paraat zijn.



De training, waarvoor maandag al een generale repetitie was zonder pers, kwam Kickl op kritiek te staan uit zowel Slovenië, dat samenwerking wil, als eigen land. ,,Heeft hij zo weinig vertrouwen in de politie, dat hij een oefening laat oefenen?'', vroeg een Oostenrijkse vakbondsfunctionaris zich af.