Oegandese minister overleeft aanslag, dochter en chauffeur gedood

Moeder (36) doodgesto­ken bij Brussel tijdens wandeling met baby

31 mei Een 36-jarige vrouw is gisteren in Evere (bij Brussel) doodgestoken terwijl ze op stap was met haar baby. De moeder van drie werd in de nek gestoken en overleed in het ziekenhuis. Het kind raakte niet gewond. Een verdachte is opgepakt, bevestigt het Brusselse parket.