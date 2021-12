Oeigoeren: ‘Wie mensenrechten respecteert, zou moeten weigeren naar Olympische spelen te gaan’

Consumen­ten platgebeld over aanbod langdurig energiecon­tract: ‘Als het kan, wacht dan even’

Terwijl de inkoopprijs van gas voor leveranciers weer omhoog gaat, proberen ze zelf hun klanten over te halen de tarieven lange tijd vast te zetten. Variabele tarieven kunnen soms wel elke maand wijzigen of zijn zelfs uit het aanbod gehaald. Dat laatste is tegen de regels van de Autoriteit Consument en Markt.

