Oekraïens koppel trouwt te midden van oorlogspuin

Het stel gaf elkaar zondag het jawoord in een metrostation van het verwoeste Charkov. Na de ceremonie poseerde het stel buiten in het puin van hun stad. Geen idyllische locatie, maar de Russische raketten hebben hun liefde niet klein gekregen.

Beiden werkten in de gezondheidszorg. Natasya als verpleegkundige en Anton als arts. Sinds de start van de oorlog zetten de twee zich in als vrijwillige hulpverleners. Zo hielpen ze met het inzamelen van medicijnen nadat die op dreigden te raken.

De oost-Oekraïense stad Charkov is sinds het uitbreken van de oorlog zwaar getroffen. Russische bommen hebben een groot deel van de stad in puin gelegd. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Achterblijvers brengen hun tijd goeddeels door in schuilkelders.