Oekraïens leger bereikt voor het eerst Russische antitankmuur met drakentanden

Oekraïense troepen zijn voor het eerst te zien bij een kilometerslange verdedigingslinie met drakentanden van de Russen. Dat moet blijken uit een video die circuleert op sociale media. Het Oekraïense tegenoffensief, dat inmiddels zeven weken aan de gang is, lijkt deze week in een stroomversnelling gekomen.

De beelden zijn gemaakt vanuit een Russische militaire positie en tonen vermoedelijk een Oekraïens militair voertuig dat door een veld rijdt in de richting van een greppel, met daarachter een indrukwekkende rij drakentanden - piramidevormige betonblokken die dienen als barrières tegen tanks.

Er verschijnt ook een man in beeld, vermoedelijk de chauffeur, die begint terug te rennen in de richting van een bomenrij. Wanneer het voertuig de greppel bereikt, is er een grote rookwolk. Een seconde later lijkt de voorkant van het voertuig vast te zitten in de greppel.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er zich precies afspeelt. Pro-Oekraïense kanalen beweren dat het hun strijdkrachten zijn die testen of een voertuig over de greppel en de beruchte drakentanden kan komen, terwijl pro-Russische kanalen beweren dat het militaire voertuig ten prooi is gevallen aan een van hun aanvallen.

CNN heeft achterhaald dat de video is gemaakt in een gebied net ten oosten van de Oekraïense dorpen Nove en Kharkove in de regio Zaporizja.

Uit satellietbeelden was al eerder gebleken dat Rusland over een grote oppervlakte antitanklinies had geïnstalleerd. Met betonnen piramides en greppels verspreid over zo’n 200 kilometer wil Rusland de Oekraïense opmars in Loehansk vertragen.

Volledig scherm Dit satellietbeeld toont Russische antitankslinies op de Krim . © via REUTERS

De kilometerslange Russische verdedigingslinie vormt dus een belangrijk obstakel dat de Oekraïners tijdens hun tegenoffensief in de komende dagen, weken en maanden zullen moeten overwinnen.

Stroomversnelling

Het tegenoffensief dat inmiddels zeven weken aan de gang is, lijkt deze week wel in een stroomversnelling gekomen. Een anonieme bron uit het Amerikaanse leger laat aan persbureau AFP weten dat Oekraïne meer in het Westen getrainde troepen heeft ingezet, maar ook een aantal militairen uit die groep vooralsnog achterhoudt.

Zelensky heeft eerder gezegd dat het tegenoffensief langzamer verloopt dan hij zou willen, maar dat mensen ook niet te veel snelle resultaten, ‘zoals in films’, moeten verwachten.

Oekraïne verovert frontdorp

Oekraïense troepen zijn erin geslaagd het dorp Staromajorske terug te veroveren op de Russen. Staromajorske ligt in de regio Donetsk, iets meer dan honderd kilometer van de kuststad Marioepol, die sinds mei vorig jaar volledig in Russische handen is.

In het tegenoffensief dat tot nu toe stroef verliep, geldt de verovering van het relatief kleine dorp als een lichtpunt. Een aantal kleine nederzettingen rond het dorp had Oekraïne eerder al in handen gekregen.

Staromlynivka, een dorpje enkele kilometers verder richting het zuiden, lijkt een logisch volgend doelwit voor de Oekraïense soldaten.

Zelensky sprak woensdag over ‘zeer goede resultaten’ voor zijn troepen. Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft aangegeven dat de gevechten zijn toegenomen, onder meer in de zuidelijke regio rond Zaporizja. Hij stelt echter dat Oekraïne daarbij geen vooruitgang heeft geboekt.