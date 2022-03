Oekraïense Holocaustoverlevende die in vier kampen vastzat, omgekomen bij Russische beschietingen

Redactie The Moscow Times is in Amsterdam neergestreken

Romantstsjenko werd in 1926 geboren in een plaatsje vlakbij Soemi. In 1942 moest hij op 16-jarige leeftijd als dwangarbeider in Dortmund aan de slag. Na een mislukte ontsnappingspoging belandde hij in het beruchte concentratiekamp Buchenwald. Hij verbleef ook in de kampen van Peenemünde. Daar werd hij gedwongen om de beruchte V2-raketten te bouwen die de nazi’s op Engeland afvuurden. Daarna verbleef Romantstsjenko in Mittelbau-Dora om tenslotte naar kamp Bergen-Belsen te worden gedeporteerd. Daar werd hij in 1945 door de Amerikanen bevrijd.