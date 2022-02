Oekraïense matroos opgepakt nadat hij luxejacht van Russische oligarch deels laat zinken in Mallorca

De Russische invasie in Oekraïne heeft tot een opmerkelijk incident geleid op het eiland Mallorca. Daar is zaterdag een Oekraïense matroos opgepakt omdat hij het luxejacht van zijn Russische baas deels tot zinken had gebracht. De zeeman werkte al ongeveer tien jaar op het schip Lady Anastasia, dat 7 miljoen euro waard is.

De eigenaar van het luxejacht, dat ligt aangemeerd in de jachthaven van El Toro op Mallorca, is de Rus Alexander Mijeev. Hij was ceo van de Russian Helicopter Corporation, een onderneming die voornamelijk helikopters maakt voor het Russische leger.

In 2016 werd hij directeur van een firma die wapens fabriceert voor de troepen van Vladimir Poetin. Beide ondernemingen maken deel uit van Rostec, een staatsbedrijf dat bestaat uit meer dan vijftien holdings actief in de luchtvaartsector, elektronica en bewapening.

De Oekraïense matroos verklaarde na zijn daad dat de eigenaar van het schip verantwoordelijk is voor de productie van wapens waarmee zijn vaderland wordt aangevallen.



Wraak

Toen hij op televisie had gezien hoe een Russische raket insloeg op een flatgebouw in Oekraïne, was hij buiten zinnen. Hij begreep dat het om een raket ging die was geproduceerd door het bedrijf van zijn baas. Daarop besloot hij wraak te nemen. Hij opende een grote klep in de machinekamer en een tweede in een ander compartiment.

Hij droeg drie bemanningsleden op het schip te verlaten, maar ze begonnen te schreeuwen dat hij gek was. Hij zei dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich zou nemen en herinnerde hen eraan dat ook zij Oekraïners zijn. Samen met enkele havenarbeiders probeerden deze bemanningsleden vervolgens het waterlek te stoppen.

Toen de politie arriveerde, zei de matroos tegen agenten: ,,De eigenaar van dit schip is een crimineel die de kost verdient met het verkopen van wapens, waarmee Oekraïners worden vermoord.” Het schip liep aanzienlijke schade op. De zeeman werd opgepakt, maar is inmiddels vrijgelaten in afwachting van zijn proces.

