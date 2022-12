Oekraïense Milena werd midden in de nacht door haar man gewekt: 'De oorlog is begonnen’

Seriemoor­de­naar op vrije voeten: ‘The Serpent’ doodde zeker twaalf backpac­kers

De Franse Charles Sobhraj, beschuldigd van het doden van ruim 20 westerse rugzaktoeristen onder wie twee Nederlanders in de jaren 70, is vrijdag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis in Nepal. De 78-jarige seriemoordenaar is daarna meteen op het vliegtuig gezet naar Frankrijk, meldt persbureau AFP.

24 december