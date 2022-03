Oekraïense presidentsvrouw Zelenska: ‘Russen begaan massamoord op burgers’

De echtgenote van de Oekraïense president Zelenski, OIena Zelenska, beschuldigt de Russen van een massamoord op burgers. In een open brief aan media wereldwijd noemt ze de Russische aanval op Oekraïne onmogelijk te bevatten.

‘Op 24 februari werden we allemaal wakker met de bekendmaking van een Russische invasie’, schrijft ze. ‘Tanks staken de Oekraïense grens over, vliegtuigen kwamen ons luchtruim binnen, raketwerpers omsingelden onze steden. Ondanks toezeggingen van door het Kremlin gesteunde propagandakanalen, die dit een speciale operatie noemen, is het in feite de massamoord op Oekraïense burgers.’

Zelenska wijst vooral op de jonge slachtoffers, ‘misschien wel de meest angstaanjagende en verwoestende’. De achtjarige Alice stierf in de straten van Okhtirka terwijl haar grootvader haar probeerde te beschermen. Polina uit Kiev is samen met haar ouders omgekomen bij beschietingen. De 14-jarige Arseni werd in het hoofd geraakt en kon niet worden gered omdat een ambulance hem niet op tijd kon bereiken, aldus de presidentsvrouw. ‘Als Rusland zegt dat het geen oorlog voert tegen burgers, roep ik eerst de namen van deze vermoorde kinderen.’

Ook de jongste kinderen worden geraakt door de oorlog, aldus Zelenska,: ‘In sommige steden kunnen families meerdere dagen op rij niet uit de schuilkelders komen door de willekeurige en doelbewuste bombardementen en beschietingen op de civiele infrastructuur. De eerste baby's van deze oorlog keken op het betonnen plafond van de kelder. Het eerste wat ze inademden was de bijtende lucht van het ondergrondse. Ze werden verwelkomd door een gemeenschap die gevangen en geterroriseerd was. Op dit moment zijn er tientallen kinderen die nog nooit in hun leven vrede hebben gekend.”

Zelenska waarschuwt daarna de EU en de Navo. ‘Oekraïne houdt de troepen tegen die morgen misschien jullie steden met geweld binnenvallen onder het voorwendsel burgers te redden.’ Ze sluit af: ‘Als we Poetin, die dreigt met een nucleaire oorlog, niet tegenhouden, zal er nergens op de wereld nog een veilige plek voor ons zijn. Maar we zullen winnen, dankzij onze eenheid.’

