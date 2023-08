Oekraïense troepen breken door moeilijkste Russische verdedigingslinie heen: 'Vanaf nu zal het sneller gaan’

,,We zijn de belangrijkste wegen met mijnen gepasseerd. We komen nu bij de linies waar we naar voren kunnen. Ik weet zeker dat we vanaf hier sneller zullen gaan”, aldus de commandant.

Oekraïne lanceerde in juni een tegenoffensief om de Russische bezetter te verdrijven. De strijdkrachten stuiten echter op sterke Russische verdedigingslinies en mijnenvelden, waardoor hun zuidwaartse opmars richting de Zee van Azov, een deel van de Zwarte Zee, slechts langzaam vordert. Ze hopen de Russische bezettingsmacht in het zuiden in tweeën te kunnen splitsen.

‘Ons doel is Azov’

Oekraïense troepen meldden eerder deze week dat ze de nationale vlag hadden gehesen in het dorp Robotyne in de regio Zaporizja. In een video gepubliceerd door generaal Valeriy Zaluzhnyi, opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, was de Oekraïense vlag te zien op het dak van een zwaar beschadigd schoolgebouw, omringd door verbrande bomen.

Persbureau Reuters kon de locatie bevestigen aan de hand van de indeling van de weg en de structuur van de gebouwen in de video, die overeenkwamen met satelliet- en bestandsbeelden van het gebied. Verificatie van de datum waarop de video werd opgenomen, was niet mogelijk.

,,We stoppen hier niet”, aldus de commandant met de roepnaam Skala -naar het gelijknamige bataljon dat hij leidt - die een deel van de troepen Robotyne binnen leidde. Hij zei dat Oekraïense troepen nu gebieden zijn binnengetrokken waar zich alleen ‘Russische logistieke’ groepen bevonden en waar hij niet verwachtte dat de Russische verdediging zo moeilijk te doorbreken zou zijn.

,,We zijn de hoofdwegen gepasseerd die vol mijnen lagen. We komen nu bij de lijnen waar we (vooruit) kunnen gaan. Ik weet zeker dat we vanaf hier sneller zullen gaan”, zei Skala. ,,,We gaan verder met het bevrijden van al onze gebieden. De stad Berdjansk is de volgende. Ik heb mijn strijders meteen duidelijk gemaakt: ons doel is niet Robotyne, ons doel is Azov.”

Melitopol

Moskou heeft niet bevestigd dat Oekraïne Robotyne is binnengedrongen. Het dorp ligt zo’n 100 kilometer ten noorden van de havenstad Berdjansk aan de Zee van Azov en ongeveer 85 kilometer van de strategische stad Melitopol in de regio Zaporizja. Beide steden zijn bezet door Russische troepen. Een Amerikaanse functionaris zei vorige week nog dat het onwaarschijnlijk lijkt dat Oekraïense troepen Melitopol kunnen heroveren in hun tegenoffensief, bedoeld om de Russische troepen in het zuiden te splitsen.

President Volodymyr Zelenski verdedigde deze week de strategie van Oekraïne en verwierp de suggesties dat de troepen van zijn land te dun verspreid waren. Hij herhaalde zijn overtuiging dat Kyiv al het Oekraïense grondgebied dat door Moskou was ingenomen, zou terugwinnen.

