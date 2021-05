Oekraïne sleept 'landverrader' en goede vriend van Poetin voor de rechter

Eind vorige week legde de procureur-generaal in Kiev zakentycoon en parlementslid Viktor Medvedtsjoek ‘landverraad’ ten laste op drie punten: diefstal van grondstoffen op de door Rusland geannexeerde Krim, doorspelen van Oekraïense staatsgeheimen aan Moskou en het ronselen van Oekraïners in Rusland om in Oekraïne zelf rotzooi te trappen.



Medvedtsjoek - die de Oekraïense nationaliteit heeft – ligt gevoelig in Oekraïne, want hij is bevriend met Vladimir Poetin. Die is de peetvader van Medvedtsjoeks dochter. Daarom zien nationalistische Oekraïners hem al jaren als verrader. ,,In Oekraïne is Medvetsjoek de leider van de ‘vijfde colonne’ van Rusland in Oekraïne’’, zegt politicoloog Volodymyr Fesenko vanuit Kiev. ,,Hij wordt geassocieerd met Poetin en is de dirigent van diens belangen.’’