Oekraïne smeekt om no-flyzone: ‘Westen moet confrontatie met Poetin veel harder opzoeken’

Joelia Zdanovska uit de Oost-Oekraïense stad Charkov was 21 en vorig jaar afgestudeerd als lerares in de informatica en wiskunde. Ze had een leven voor zich. ,,Toen de oorlog begon, wilde Joelia haar land en stad helpen verdedigen’’, vertelt haar moeder Jelena Vinnik. ,,Maar vechten en schieten, kon ze niet.’’