Oekraïne verwacht begin volgend jaar start EU-toetredingsoverleg

Oekraïne verwacht nog dit jaar klaar te zijn voor onderhandelingen met Brussel over toetreding tot de EU. Die kunnen dan begin volgend jaar van start gaan, aldus de Oekraïense premier Denis Sjmihal vanmiddag na overleg in Brussel met EU-buitenlandchef Josep Borrell en uitbreidingscommissaris Olivér Várhelyi.

De EU-regeringsleiders stelden eerder deze zomer bij de ook al onverwacht snelle toekenning van de kandidaat-lidmaatschapsstatus zeven eisen waaraan Oekraïne moet hebben voldaan voordat de onderhandelingen kunnen beginnen. Zo wil Brussel dat landen al voor de start van de onderhandelingen hun rechtsstaat en democratie en corruptiebestrijding op orde hebben.

Sjmihal denkt dat zijn land ondanks de oorlog al over een paar maanden zover is. Iedereen in Oekraïne - regering, Parlement en bevolking - wil snel gaan, zo onderstreepte hij.

Oekraïne sloot eerder een samenwerkingsakkoord met de EU en heeft aan de eisen daaruit in recordtijd ook al voor 65 procent voldaan. ,,We werken daaraan verder en parallel daarmee aan de toetredingseisen”, aldus Sjmihal. ,,Maar ook voordat die onderhandelingen beginnen kunnen we op een aantal terreinen nauw samenwerken”, aldus Várhelyi.

Douanesamenwerking

Zo regelden de Oekraïense regering en de EU met aparte overeenkomsten vandaag al vergaande samenwerking op het vlak van douane, belastingen en digitalisering. De douanesamenwerking zal helpen om de zogenaamde ‘solidarity lanes’ – snelle verbindingen met Oekraïne voor bijvoorbeeld graanexport – nog sneller te maken; de digitale samenwerking geeft de Oekraïense regering en bedrijven toegang tot Europese miljardenfondsen.

Een vierde overeenkomst levert Oekraïne 500 miljoen op voor huisvesting en onderwijs voor ontheemden (binnenlandse vluchtelingen) en vluchtelingen die terugkeren, en voor de ook voor Europa belangrijke Oekraïense landbouwsector.

Sjmihal op zijn beurt beloofde dat Europa de komende winter zo nodig kan profiteren van een deel van de 30 miljard kubieke meter gas die Oekraïne nog in opslag heeft.

Volledig scherm De Oekraïense premier Denis Sjmihal (links), samen met EU-buitenlandchef Josep Borrell in Brussel. © ANP / EPA

Bezorgde Oekraïense journalisten vroegen Borrell, naar aanleiding van een interparlementaire conferentie in Praag eerder op de dag, of Kiev geen Europese druk moet vrezen om voortijdig en met voor Oekraïne nadelige uitkomsten vredesoverleg met Rusland te beginnen. Volgens Borrell is die druk er niet. ,,Mijn gesprekspartners zijn de regeringen dan wel hun buitenlandministers, en zij hebben vorige week nog volstrekt duidelijk gemaakt wat hun positie is.” Die is, aldus de buitenlandchef: blijvende steun aan Oekraïne ‘zo lang als nodig’, en inclusief wapenleveranties.