Oekraïners bevrijdden met gemak stad waarvan de verovering Russen bloed, zweet en tranen kostte

Grootou­ders trekken in bij zusjes die ouders verloren bij ongeluk: ‘Je wil ze zien opgroeien op plek die ze kennen’

De twee zusjes van 6 en 9 die een week geleden hun beide ouders Joyce Van Roosbroeck (36) en Wim Janssens (37) verloren in het vreselijke ongeval in het Vlaamse Koningshooikt, zullen in hun vertrouwde huis blijven wonen. Samen met hun oma en opa - de ouders van Joyce - die al verhuisd zijn. Grootouderliefde in het kwadraat. ,,Zoiets dóé je gewoon”, zegt de vader van Wim.

1 oktober