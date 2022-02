Oekraïners welkom in buurland Polen: ‘Het zijn onze buren, vrienden, wat moeten we anders?’

Vassil staat dan wel te schreeuwen, maar verder is de sfeer merkwaardig gelaten aan de grensovergang Medyka. Vassil, een lange man met een enorme buik, is boos, omdat een vrijwilligster het waagt om met een Russisch accent ‘Lang leve Oekraïne’ te roepen. Dat doe je niet, vindt hij, praat gewoon Oekraïens. Ze gaat even met hem in discussie, maar ziet al snel dat het geen zin heeft. Hij is opgefokt, zij is moe, ze moeten allebei verder.



Dit is de Poolse kant van de grens, zo’n 260 kilometer van Krakau. In een waterig zonnetje staan hier drie groepen te wachten: Oekraïners die familie of vrienden komen ophalen, Oekraïners die terug willen naar huis en Polen die hun hulp komen aanbieden.



Mensen uit de eerste groep zijn er soms al twee dagen en nachten. Ze weten dat er een enorme file staat aan de andere kant, de schattingen variëren van 20 tot 50 kilometer lang, en maken zich steeds meer zorgen over de gesteldheid van hun geliefden. Roman (26) benadert ons met een wanhopige blik: ,,Ga jij die kant op? Mijn vrouw Olenka staat daar ergens met haar moeder en onze dochter. Wil je wat water, eten en benzine meenemen voor ze? Alsjeblieft? Ze staan vlakbij de kerk in Volytsa.”