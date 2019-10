Oeps: gasten krijgen spacecake geserveerd na begrafenis in Duitsland

Een medewerker van het restaurant waar de gasten na afloop nog koffie en een plakje cake konden nuttigen, had per ongeluk de verkeerde cake gepakt uit de koelkast. Haar dochter bakt normaal gesproken de cakes voor dit soort gelegenheden. Wat haar moeder niet wist, was dat de 18-jarige dochter ook nog een cake met daarin hasj had gebakken voor een andere gelegenheid. Met alle gevolgen van dien.

Onderzoek

De politie in Rostock, nabij Wiethagen, heeft nu een onderzoek gestart naar de dochter die de cake in huis had voor eigen gebruik. Ze wordt gehoord omdat ze de drugswet zou hebben overtreden. Ook is de vrouw mogelijk schuldig aan nalatigheid, het veroorzaken van lichamelijk letsel en het verstoren van een begrafenis. Meerdere begrafenisgasten hebben nog dezelfde dag aangifte gedaan.



Het incident vond al in augustus plaats, maar is nu pas naar buiten gebracht uit respect voor de overledene.