Olifant doodt stroper in Krugerpark in Afrika, rest van groep laat vertrapte man achter

Een olifant heeft een stroper doodgetrapt in het beroemde Kruger National Park in Zuid-Afrika. Het verminkte lichaam werd ontdekt tijdens een patrouille tegen stroperij. De rest van de groep stropers maakte zich uit de voeten, aldus een woordvoerder van het park. Zij lieten de vertrapte man achter.

De mobiele telefoon van de man bleef gespaard en is aan de politie gegeven om te helpen bij het opsporen van de gevluchte stropers.

Het is niet de eerste keer dat dieren in het wildpark stropers doden. Vorig jaar werd er nog een door leeuwen gedood. De handlangers van dat slachtoffer belden een noodnummer om hem als vermist op te geven. De leeuwen lieten alleen het hoofd van de man over, dat drie dagen later werd gevonden.

Stroperij in het park

Het Krugerpark ligt in Zuid-Afrika, op de grens met Zimbabwe en Mozambique, en heeft een totale oppervlakte van circa 20.000 vierkante kilometer. Het gebied gaat gebukt onder stroperij, met name van neushoorns. Eerder dit jaar meldde het Wereldnatuurfonds (WWF) dat de neushoornpopulatie er het afgelopen decennium met 70 procent is gedaald tot onder de vierduizend.

Kruger is er de laatste twee jaar steeds beter in geslaagd deze criminaliteit aan te pakken, met nieuwe technologieën en meer patrouilles. Die hebben geholpen verdachten te arresteren voordat ze toeslaan. Reisbeperkingen door corona hebben het park ook een adempauze gegeven. Het aantal gestroopte dieren is tot nu toe 37 procent minder dan vorig jaar.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: