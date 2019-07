Olympische zwemmer redt verdrinkende toerist op Sardinië

De hulpkreten van de vrienden werden gehoord door de reddingsbrigade, die meteen in actie kwam. Magnini was dichterbij en zwom naar de man in nood. Hij hield zijn hoofd boven water tot het reddingsvlot arriveerde. ,,Ik deed gewoon wat ik moest doen’’, zei de oud-topsporter later tegen Italiaanse media. Volgens getuigen was de toerist in de problemen geraakt toen hij een ‘opblaaszwaan’ achterna zwom, die door de wind verder de zee op werd geblazen.

,,De zwemmer zat echt in de problemen: hij was in paniek en had zeewater ingeslikt. Toen ik hem bereikte was hij niet in staat om te praten. Het was niet makkelijk om hem op het vlot te hijsen, dus legden we hem op een luchtbed van andere baders’’, zei Magnini tegen lokale media. Er zijn verder geen details bekendgemaakt over de bijna verdronken toerist.