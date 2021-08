Omstreden Filipijnse president Duterte wil door als vicepresident

Duterte kwam in 2016 aan de macht met zijn belofte om drugscriminaliteit en corruptie in de Filipijnen aan te pakken. De president is populair maar ook zeer omstreden. Duizenden burgers zijn omgekomen in zijn ‘war on drugs.’ Vele mensen, veelal bewoners van arme wijken in de hoofdstad Manilla, zijn op straat door de politie geëxecuteerd. Het Internationaal strafhof in Den Haag doet onderzoek naar president Duterte en mogelijke ‘misdaden tegen de menselijkheid’.