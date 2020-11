Omstreden Pakistaanse geestelijke Rizvi (54) overlijdt vlak na leiden groot protest

Rizvi was leider van de radicaalislamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP) en was een belangrijke initiator van protesten in Pakistan tegen het plan van Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Uiteindelijk werd de wedstrijd afgeblazen, nadat er zorgen waren ontstaan over de veiligheid van Nederlanders in Pakistan.



Deze week leidde Rizvi nog een groot zogenoemd sit-inprotest in Islamabad vanwege de ontstane rel in Frankrijk over het afbeelden van de profeet Mohammed, wat in zijn kringen wordt gezien als godslastering. Duizenden mannen kwamen op het protest af. Uiteindelijk stopte het protest nadat de regering had beloofd hun eisenpakket te bespreken in het parlement: de diplomatieke banden met Frankrijk doorsnijden en uitzetten van de Franse ambassadeur uit Pakistan.



Rizvi vertoonde symptomen van het coronavirus, maar werd daar niet op getest. Hij had hoge koorts die vier dagen aanhield en grote ademhalingsproblemen, aldus een arts van het ziekenhuis in Lahore. Vandaag overleed hij.