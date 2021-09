Omstreden pijnstillerfabrikant Purdue failliet verklaard, eigenaars krijgen immuniteit tegen vervolging

Artsen en agenten aange­klaagd wegens dood ongewapen­de Elijah McClain in VS

1:51 Drie politieagenten en twee artsen zijn in de Amerikaanse staat Colorado aangeklaagd vanwege de dood van de zwarte Elijah McClain. Die 23-jarige man kwam in augustus 2019 in Aurora, niet ver van Denver, om het leven nadat agenten hem in een wurggreep hielden en een injectie met het verdovende middel ketamine toedienden. De zwarte McClain overleed vermoedelijk aan een hartstilstand. Dat gebeurde enkele maanden voordat George Floyd in Minneapolis door een politieagent werd gedood.