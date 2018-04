Onbegrensde liefde: ooievaar vliegt elk jaar 14.500 km om te paren met gehandicapt wijfje

Dát is pas toewijding. Ooievaar Klepetan vliegt ieder jaar 14.500 kilometer van Zuid-Afrika naar Kroatië, naar zijn Malena om te paren. Malena werd in 1993 neergeschoten en kan niet meer vliegen.

Eind maart kwam Klepetan weer aan in het Kroatische dorpje Brodski Varos, voor het zestiende jaar op rij. Overwinteren doet hij in Zuid-Afrika, maar voor de liefde van zijn leven keert hij telkens weer terug naar Kroatië. Samen kregen ze al 62 kleintjes, meldt Kroatisch nieuwsmedium 24 Sata. De ooievaars zijn inmiddels ware bekendheden geworden in Kroatië.

Samen televisie kijken

In 1993 adopteerde Stjepan Vokic, een 71-jarige weduwnaar, Malena. Hij vond het dier in een vijver, gewond door kogels van jagers. Een van haar vleugels was geraakt, waardoor Malena niet meer kan vliegen. Gelukkig zorgt Vokic goed voor het dier. De winter brengt ze door in wat Vokic 'een geïmproviseerd Afrika' noemt, een opslagplaats met verwarming en een nest. In de lente maakt de man voor Malena een nest op het dak van het gebouw.

Klepetan leert zijn nakomelingen vliegen voordat hij begin augustus met hen weer vertrekt naar zuidelijk Afrika om er te overwinteren. Dan zit Malena weer alleen bij Stjepan, die haar in bad doet en zalf op haar poten smeert om te voorkomen dat ze uitdrogen. ,,Ik neem haar ook mee als ik ga vissen en we kijken zelfs samen televisie", vertelt Stjepan aan AFP. ,, Als ik haar destijds in de vijver had achtergelaten, dan zouden de vossen haar opgegeten hebben. Maar ik heb haar lot gewijzigd en nu ben ik dus verantwoordelijk voor haar leven."

Langeafstandsrelatie

Klepetan draagt een tracking ring. Daardoor kwam Vokic erachter dat de laatste winterbestemming van de mannetjes ooievaar in de buurt van Kaapstad lag, 14.500 km van Malena verwijderd. Hij was iets meer dan een maand onderweg van Zuid-Afrika naar Kroatië, waar naar schatting 1.500 koppels witte ooievaars leven.

Cigoc, in centraal Kroatië, werd in 1994 uitgeroepen tot het eerste Europese ooievaarsdorp. Er wonen meer dan 210 ooievaars op daken en lantaarnpalen, meer dan het dubbele van het aantal mensen dat in het dorpje woont.

Volledig scherm Stjepan Vokic zet Malena op het nest. © AFP

Volledig scherm Malena en Stjepan gaan samen vissen en kijken samen televisie. © AFP