Onbeschrijflijk leed van de aardbeving in kaart: meer dan 40.000 doden geteld, vrees voor verdere stijging

Gummybeer­tjes die je heel high maken: Nederlan­der opgepakt na vondst drugslab Barcelona

In Barcelona is afgelopen week een Nederlandse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. De man produceerde samen met twee anderen grote hoeveelheden cannabis die hij in de vorm van gekleurde gummybeertjes op de Europese markt verkocht, zo bevestigt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.