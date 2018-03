Onbetrouwbare centrales: iedere Belg kan een jodiumpil krijgen

Boete van 3.000 euro voor Belg die seksistische opmerkingen maakte tegen agente

14:37 De Belgische wet uit 2014 tegen seksisme in de openbare ruimte heeft voor het eerst tot een veroordeling geleid. Een man die in 2016 een vrouwelijke politieagente beledigde door te zeggen dat ze een beroep moest zoeken dat 'gepast' is voor vrouwen, moet van de rechtbank in Brussel een boete van 3.000 euro betalen.