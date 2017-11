Onderhandelingen Duitse kabinetsformatie vastgelopen

De liberale FDP heeft de gesprekken nu beëindigd. Volgens voorzitter Christian Lindner van de FDP zijn de vier partijen er niet in geslaagd om een vertrouwensbasis te bereiken of een gemeenschappelijk idee over de modernisering van het land vinden. ,,Het is beter niet te regeren, dan verkeerd te regeren", zei hij.



Lindner was vrijdag nog vol vertrouwen in een positief resultaat, maar dat was zondag volledig weg. ,,Na al die weken ligt er vandaag een papier op tafel met talloze tegenstrijdigheden, open vragen en onverenigbare doelstellingen", aldus de FDP-voorzitter. Waar er wel overeenstemming is bereikt, is dat vaak ten koste van de belastingbetaler of door compromisformules, vindt de partij.