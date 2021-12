Onderzoek naar corona in Tanzania: geen lockdown en weinig vaccins, maar ook weinig sterfte

Ze is lastig bereikbaar, want Maria Yazdanbakhsh (62), hoogleraar parasitologie/immunologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, doet veldonderzoek in Tanzania. Op het arme platteland maakt haar team plannen om bloedmonsters af te nemen, om te zien of het afweersysteem van de bewoners tegen het coronavirus daadwerkelijk anders is dan elders in de wereld. Eerder deed de Leidse onderzoeker vergelijkbaar onderzoek in Indonesië. Toen bleek bijvoorbeeld dat mensen in de hoofdstad Jakarta een ander afweersysteem hebben dan zij die op het eiland Flores woonden. ,,Dus hetzelfde genetische materiaal heeft in landelijke gebieden een ander afweersysteem. Mensen in Jakarta lijken wat dat betreft meer op Leidenaren dan op de mensen op Flores”, zegt ze aan de telefoon.