‘Onderzoek naar drie Britse ministers en tientallen parlementsleden wegens seksueel wangedrag’

Verdachten fatale ontgroe­ning België onderschat­ten ernst van onterende studenten­doop

In het Belgische Hasselt vond de eerste procesdag plaats van de zaak over een extreem ontgroeningsritueel in Leuven eind 2018, waarbij de 20-jarige student Sanda Dia om het leven kwam. De meesten van de achttien verdachten kwamen vrijdag al aan het woord. Zij verweerden zich door te zeggen dat zij niet beseften hoe erg Dia er destijds aan toe was.

