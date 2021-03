Onderzoek naar Republikeinse parlementariër vanwege seks met minderjarig meisje

Het aanzetten van een minderjarige om naar een andere staat te reizen voor seks in ruil voor geld of natura is strafbaar onder federale wetgeving in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat om die reden onderzoek naar Gaetz zou doen, dient geregeld aanklachten in op basis van die wetgeving. Veroordeelden kunnen rekenen op forse straffen.