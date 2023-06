Onderzoek: Nederlanders zijn meer dan gemiddeld tevreden én best wel geïnteresseerd in de EU

Precies over een jaar zijn er Europese verkiezingen en in welk land is de belangstelling daarvoor het grootst? In Nederland.

Dat blijkt althans uit de dinsdag gepubliceerde Eurobarometer, een terugkerend opinieonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement zelf. Onderzoeksbureau Kantar heeft afgelopen maart met een representatieve steekproef ruim 26.376 burgers in de Europese Unie persoonlijk ondervraagd, onder wie 1001 in Nederland.

Maar liefst 75 procent van de Nederlandse ondervraagden gaf aan interesse te hebben in de Europese verkiezingen, aldus het onderzoek. Het gemiddelde in de EU ligt op 56 procent. Beide cijfers zijn aanzienlijk hoger dan vier jaar geleden, toen eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd. Bij de eigenlijke verkiezingen in 2019 kwam toen uiteindelijk in de hele EU 50,66 procent van de kiezers opdagen, in Nederland 41,93 procent.

De onderzoekers wilden zich niet aan al te veel interpretatie van hun cijfers wagen: dat is aan de media, zeiden zij. Maar het lijkt erop dat de oorlog in Oekraïne de belangstelling voor ‘Brussel’ heeft vergroot: de Europese steun aan dat land is in elk geval het beleidsterrein dat op de grootste bijval kan rekenen: 69 procent van de respondenten is blij met de genomen maatregelen, zelfs al hebben ze het gevoel dat hun eigen levensstandaard daardoor is gedaald. De tevredenheid over de steun aan Oekraïne is wederom het grootst in Nederland (90 procent) en het laagst in Slowakije (45 procent) en Griekenland (48 procent).

Het meest ontevreden zijn we in Nederland over wat de EU gedaan heeft - of heeft nagelaten - op het terrein van migratie en asiel (59 procent) en over de klimaatmaatregelen, de zogenoemde Green Deal (48 procent). Ook in andere landen scoren die beleidsterreinen het laagst.

Gelukkiger dan andere Europeanen

Waarom Nederlanders meer belangstelling zouden hebben voor de aankomende Europese verkiezingen dan mensen elders in de EU - ook die interpretatie laten de onderzoekers aan de media. Je zou kunnen zeggen dat er meer belangstelling is dan politici en media weleens lijken te vermoeden. Je kunt ook zeggen: de belangstelling elders is dus nog lager dan bij ons.

De cijfers geven geen aanleiding voor al te veel cynisme over ons eigen land: gevraagd naar hun huidige gemoedstoestand zijn Nederlanders volgens deze cijfers gelukkiger dan andere Europeanen. ‘Tevreden’, zei 63 procent van de Nederlanders, 17 procent is het EU-gemiddelde. ‘Onzeker’ is 18 procent van de Nederlanders, 34 procent is het EU-gemiddelde. En op de vraag of ‘de dingen de goede kant op gaan’ in de EU zei 42 procent van de Nederlandse ondervraagden ja. Dezelfde vraag over de ontwikkelingen in eigen land scoort overigens lager: 25 procent. En persoonlijk? Met 81 procent gaat het de goede kant op. Het gemiddelde in Europa op deze laatste vraag is 64 procent.

Ten slotte over het Europees Parlement zelf: het gevoel dat daar in het algemeen wel goede dingen gebeuren is het grootst in Ierland (82 procent), Roemenië (78 procent) en in de Baltische landen. En het laagst in België (44 procent), Frankrijk (36 procent) en Griekenland (28 procent). Nederland zit daar op 52 procent, iets onder het gemiddelde. De onderzoekers konden geen effect ontdekken van ‘Qatargate’, zeiden ze, het corruptieschandaal dat eind vorig jaar uitbarstte en waarnaar het onderzoek nog steeds loopt.