Onduidelijkheid over gebombardeerd huis tijdens Slag om Chora blijft

De krijgsmacht is afgelopen maanden het archief ingedoken, maar daaruit komt geen concrete, nieuwe informatie over de besluitvorming in de laatste uren voordat de bommen ‘s nachts vielen op het Afghaanse huis, bleek tijdens een zitting vrijdag. Het huis was overdag aangemerkt als een militair doel omdat vanuit daar geschoten werd op Nederlandse militairen.

Het is volgens het Ministerie van Defensie heel waarschijnlijk dat er kort voor het bombardement laatste inlichtingen zijn binnengekomen, zoals onderschepte gesprekken of uitgepeilde communicatie van talibanstrijders. Het is alleen nog niet gevonden en als het er al is, mag het niet worden vrijgegeven omdat het staatsgeheim is. ,,Maar dat kan haast niet anders, want er wordt echt niet zomaar opgeschreven dat een complex een gevechtspositie is. Welk doel zou dat dienen?”, zei de advocaat van de Nederlandse staat voor de rechter.

Ook blijft onduidelijk wanneer nu precies het besluit is genomen om dit huis te bombarderen. Er is geen lijst teruggevonden waarop dit huis stond om onder vuur te worden genomen. Defensie wijst erop dat het vijftien jaar later heel makkelijk is om op de millimeter nauwkeurig te kijken hoe de besluitvorming precies is gegaan. ,,Maar we moeten wel beseffen hoe precair de situatie daar op dat moment was.”

Nederlandse militairen nemen de schade op na heftige gevechten rondom Chora.

Voor de krijgsmacht staat buiten kijf dat het gebombardeerde huis een gevechtsopstelling was voor de taliban. Op 16 juni 2007 ‘s morgens werden Nederlanders aangevallen vanuit de richting van dit complex. In de nacht werden daarom zeven bommen op het complex afgeworpen, waarbij burgerdoden vielen.

Het bombardement maakte onderdeel uit van een groter offensief in de nacht van 16 op 17 juni 2007 om te voorkomen dat Chora in handen zou vallen van talibanstrijders. De Nederlanders kregen signalen dat honderden strijders op 17 juni een aanval planden en het gebied wilden innemen. Daarop werd er met artillerie gevuurd en werden in totaal meer dan vijftig bommen afgeworpen op militaire doelen.

In de nacht van 16 op 17 juni 2007 bombardeerden Nederlandse militairen doelen rondom Chora om te voorkomen dat het gebied werd overlopen door talibanstrijders.

Het gebombardeerde huis lag volgens het Ministerie van Defensie in de frontlinie, bij een belangrijk knooppunt in een vallei en langs een droge rivierbedding die werd gebruikt voor de aanvoer van troepen. Ook waren er inlichtingen dat leiders van de taliban zich hier hadden verschanst.

Vier nabestaanden van de burgers die omkwamen, vinden dat het bombardement onrechtmatig was. Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld had de krijgsmacht de inlichtingen niet op orde en mocht dit huis daarom nooit worden gebombardeerd. ,,Er zijn niet meer dan een aantal waarnemingen van de gevechtspositie overdag waarmee wij het moeten doen. Ik heb sterk het vermoeden dat hier preventief is gehandeld om het gebied beter te kunnen beschermen. Dit huis lag heel strategisch”, zei ze tegen de rechters.

Volgens de Nederlandse staat was het huis een militair doel. Bewoners waren ook gewaarschuwd om het gebied te verlaten. ,,De Nederlandse militairen hebben strijd geleverd met een vijand die er niet voor terugdeinsde extreem geweld te gebruiken. De situatie was precair, maar de militairen hebben Chora weten te behouden. In deze veilige rechtszaal is het moeilijk speculeren wat wij in die situatie gedaan zouden hebben”, aldus een van de advocaten van de staat.

De rechtbank doet op 11 november uitspraak.