Onduidelijkheid troef in de strijd om Cherson

Het is onduidelijk wat er aan de hand is in en om de stad Cherson. Hoe zit het met de opmars van de Oekraïners? En trekken de Russen zich echt terug? ,,Het kan een valstrik zijn.”

Er komen gemengde berichten naar buiten over de voortgang van het Oekraïense offensief in de zuidelijke regio Cherson. Begin oktober begon het Oekraïense leger daar een aanval die de Russen tot een terugtocht moest dwingen. De regio met haar gelijknamige hoofdstad (al sinds het begin van de oorlog in handen van Rusland) is voor beide partijen strategisch en symbolisch erg belangrijk.

Russische vlag

Een door Rusland aangestelde bestuurder, Kiril Stremoesov, meldde dat een deel van de Russische troepen zich gaat terugtrekken van de westelijke oever van de Dnjepr. Daar is al langer sprake van, omdat de Oekraïners het de afgelopen weken gemunt hebben op bruggen over die rivier. Hierdoor komen de oostelijke aanvoerlijnen van de Russen in gevaar. ,,Onze eenheden en soldaten trekken zich zeer waarschijnlijk terug naar de andere oever”, aldus Stremoesov. Tegelijkertijd meldden enkele media dat de Russische vlag op het regeringsgebouw in de stad Cherson is gestreken. Ook dat zou een teken zijn van een naderende Russische terugtrekking.

De optimistische sfeer wordt versterkt door uitlatingen van onder anderen de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. Die zei niet letterlijk dat de Russen ervandoor gaan, maar gaf aan dat hij alle vertrouwen heeft in de kracht van het Oekraïense leger. ,,Dat is erg effectief in het terugveroveren van bezet gebied.” Een Europese diplomaat was stelliger: ,,Wij denken dat er vrijwel zeker voorbereidingen voor een terugtocht worden getroffen. Het grootste deel van het militaire kader is de rivier al overgestoken. Hiermee ze laten ze hun troepen gedemoraliseerd achter.”

Voorzichtig

De Oekraïners zelf zijn opmerkelijk genoeg voorzichtig. Troepen aan het front melden dat ze helemaal geen tekenen van een Russische terugtocht zien. Er zouden zelfs versterkingen arriveren. Legerwoordvoerster Natalia Humenioek waarschuwde voor een valstrik van het Kremlin. ,,Het zou kunnen dat de Russen de indruk willen wekken dat hun soldaten zijn vertrokken en dat wij dus veilig kunnen oprukken naar dorpen en steden. Intussen zijn zij zich misschien wel aan het voorbereiden op straatgevechten.”

Ook het Amerikaanse Institute for the Study of War, dat de oorlog nauwlettend volgt, weet niet precies wat er gebeurt. Het ziet dat een deel van de Russische troepen zich terugtrekt, maar ook dat sommige posities weer worden versterkt. ,,Het strijken van de Russische vlag in Cherson kan inderdaad betekenen dat de Russen de stad verlaten, maar het kan ook zijn dat ze zich klaarmaken voor de strijd.”

Geen duidelijkheid

Het blijkt heel erg lastig te zijn om duidelijkheid te krijgen over wat er daar aan het front gebeurt. Zo vertelt BBC-journalist Jeremy Bowen dat de Oekraïners ‘zeer streng zijn over wat ze ons laten filmen’. ,,Dat is een enorm verschil met het begin van de oorlog, toen we makkelijk deals konden maken met plaatselijke commandanten. Nu is alles heel strak georganiseerd.”

Bowen is een van de weinigen die wel beperkte toegang tot het front krijgt. Hij constateert dat de grote aanval van de Oekraïners min of meer tot stilstand is gekomen. ,,Als een leger aan het oprukken is, dan worden er voortdurend troepen, materieel en munitie aangevoerd. Daar zie ik helemaal niks meer van. Het Oekraïense leger is hier niet zo goed bevoorraad als het zou willen zijn. En je moet een offensief overwicht hebben om goed voorbereide stellingen in te kunnen nemen.”

