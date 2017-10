Ongelukkige val kost oudste marathonloopster (94) het leven

De grootmoeder van elf kleinkinderen werd in 2015 een 'lieveling van de media' toen ze op 92-jarige leeftijd door de straten van San Diego rende en een wereldrecord vestigde als oudste vrouwelijke marathonloper ooit tijdens de San Diego Rock 'n Roll Marathon. Ze finishte in 7 uur, 24 minuten en 36 seconden, gekleed in een paarse outfit - schoenen, shorts, trainingsshirt en honkbalpetje - en witte panties die het verband om beenwonden als gevolg van bestraling tegen plaveiselcarcinoom (huidkanker) moesten verbergen. De tijd en deelname leverden haar een plaats op in het Guinness Book of World Records.



,,Ik vind mezelf niet bijzonder", zei de hoogbejaarde marathonloopster enkele dagen voor haar wereldrecord. ,,De buitenwereld vindt dat wel omdat ik zo oud ben. Maar het enige wat je moet doen om media-aandacht te krijgen, is zo oud te worden."



De dag na de San Diego Marathon was Thompsons wereldrecord nieuws in alle ontbijtshows op de Amerikaanse televisie. Vooral ook omdat ze het wereldrecord vestigde vijf maanden na het verlies van haar echtgenoot aan kanker. Later die week besteedde zelfs Jimmy Fallon, bekend als host van The Tonight Show en Saturday Night Live, aandacht aan haar.