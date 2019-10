Onhandelbaar gedrag jongetje (7) blijkt schuld artsen; ziekenhuis betaalt 30 miljoen

Een ziekenhuis in Londen moet de familie van een 7-jarige jongen een schadevergoeding van 30 miljoen pond (ruim 34 miljoen euro) betalen omdat is gebleken dat bij zijn geboorte grote medische blunders zijn gemaakt. De jongen liep door nalatigheid ernstige schade aan zijn hersenen op en vertoonde mede daardoor zeer explosief gedrag waarvoor hij en zijn ouders jarenlang de schuld kregen.

Uit onderzoek is gebleken dat de geboorte van de baby onnodig is vertraagd als gevolg van nalatigheid en onoplettendheid van de artsen van het gerenommeerde University College Hospital in Londen.



De jongen moest 72 uur lang gereanimeerd en ‘gekoeld’ worden om zijn hersenen te beschermen. Dat mocht echter niet baten: de jongen liep onherstelbare schade op en kampt mede daardoor tot op de dag van vandaag met extreme woede-aanvallen, epileptische aanvallen en een hoge bloeddruk, schrijft onder meer de Daily Mail.

Grote impact

De blunder van het ziekenhuis, die nu pas werd vastgesteld, had grote impact op de levens van de familie van het jongetje. Vader en moeder werden jarenlang aangemerkt als ‘slechte ouders’ door scholen, sociale diensten en gezondheidswerkers. Dat kwam doordat er toen geen juiste diagnose van het kind beschikbaar was. De school waarop de jongen zat, stuurde hem zelfs weg omdat hij tegenover leraren en scholieren zeer agressief gedrag vertoonde, onder andere door te schreeuwen en te bijten.

Medisch onderzoek toont aan dat zijn complexe gedrag te wijten is aan de onherstelbare schade die in het ziekenhuis is ontstaan. ,,Zonder deze cruciale diagnose zou dit kind nog steeds als onhandelbaar worden beschouwd, waarbij zijn persoonlijkheid en persoonlijke leefomgeving als oorzaken genoemd zouden worden”, zei de advocaat van de familie tegen Britse media. ,,Dat terwijl eigenlijk fouten en vertragingen tijdens de geboorte ervoor hebben gezorgd dat hij geen zuurstof meer kreeg en daardoor hersenletsel opliep. Ik ben erg blij dat deze regeling het gezin in staat stelt de best mogelijke zorg aan hem te bieden.”

Stressvolle tijd

De moeder van de jongen is verheugd met de uitspraak en kijkt terug op een ‘ongelooflijk stressvolle tijd’. ,,We hebben een zekere gemoedsrust gevonden nu we weten dat onze zoon de rest van zijn leven zal worden ondersteund.” Een woordvoerder van University College London Hospitals Trust ging in een reactie diep door het stof. ,,Het spijt ons zeer dat deze jongen bij de geboorte in 2012 hersenletsel opliep vanwege een vertraging in de bevalling. We zijn blij dat we een regeling met de familie hebben bereikt. We hopen dat het geld zal bijdragen aan de toekomst van deze jongen.”